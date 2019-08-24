Medipol Başakşehir Fenerbahçe canlı! Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 2. hafta heyecanı devam ediyor. İlk hafta maçında konuğu Gazişehir Gaziantep’i 5-0’lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, sezonun ilk deplasman maçında Başakşehir’e konuk oluyor. Okan Buruk yönetiminde henüz istedi,ği sonuçları alamayan ve Devler Ligi’ne veda ettikten sonra ilk hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 3-0 yenen Başakşehir, kötü gidişi tersine çevirmek istiyor. Fenerbahçe ise kazanarak uzun süre sonra çıktığı zirveye tutunmanın ve gelecek hafta Trabzonspor’u konuk edeceği maça moralli gitmenin peşinde. Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)

STAT: Başakşehir Fatih Terim

SAAT: 21.45

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: beIN SPORTS HD1

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Chedjou, Ponck, Behich, Soner, Azubuike, Visca, Arda, Elia, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

FENERBAHÇE: Altay, Sadık, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Ozan, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Ev sahibinde sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir ve Alexandru Epureanu ile cezalı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemiyor. Tedavisi süren Fransız sol bek Gael Clichy’nin durumu ise maç gününde netlik kazanacak. Sarı lacivertlilerde ise sakatlıkları nedeniyle Maurico Isla, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses karşılaşmada yer alamıyor.

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