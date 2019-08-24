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MAÇ SONUCU | Keçiörengücü 1-0 Osmanlıspor | Üç puan Dialiba ile geldi
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Keçiörengücü 1-0 Osmanlıspor | Üç puan Dialiba ile geldi

Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Osmanlıspor'u Dialiba'nın attığı golle mağlup etti.

24 Ağustos 2019 20:31

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Keçiörengücü, sahasında Osmanlıspor’u 1-0 yendi. Kırıkkale’de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Hakan Ceylan, Bersan Duran, Mehmet Emin Tuğral

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 79 İshak Çakmak), Cem Ekinci (Dk. 62 Boubacar Dialiba), Uğur Utlu, Sertaç Çam, Kone (Dk. 83 Devrim Taşkaya)

Osmanlıspor: Mele, Ali Ülgen, Mehmet Yiğit (Dk. 73 Barış Zeren), Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Hasan Kılıç, Ayuk, Sinan Kurt, Todorovic (Dk. 73 Okan Deniz), Mertan Caner Öztürk

Gol: Dk. 69 Boubacar Dialiba (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 17 Ayuk, Dk. 50 Mehmet Yiğit, Dk. 70 Blagojevic (Osmanlıspor), Dk. 58 Cem Ekinci (Keçiörengücü)

Son güncelleme 20:31 | 24 Ağustos 2019
Dialiba Keçiörengücü Osmanlıspor
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