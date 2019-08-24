SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Fırat Nehri'nde esrarengiz olay! Balıkçılar ceset parçaları buldu
MAÇ SONUCU | Fortuna Düsseldorf Bayer Leverkusen 1-3 | Kaan ve Kenan evinde dağıldı
Almanya Bundesliga

MAÇ SONUCU | Fortuna Düsseldorf Bayer Leverkusen 1-3 | Kaan ve Kenan evinde dağıldı

Almanya Bundesliga'nın ikinci hafta mücadelesinde Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın forma giydiği Fortuna Düsseldorf, evinde Bayer Leverkusen'e 3-1 yenildi.

24 Ağustos 2019 21:45

Fortuna Düsseldorf ve Bayer Leverkusen, Bundesliga’nın ikinci hafta mücadelesinde Merkur Spiel-Arena’da karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Bayern Leverkusen, Düsseldorf forması giyen Lewis Baker’in kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti. Konuk ekibin diğer gollerini 33’üncü dakikada Aranguiz ve 39’uncu dakikada Bellarabi kaydetti. Düsseldorf’un tek golü ise 82’nci dakikada Morales’den geldi.

Ev sahibi ekipte Kaan Ayhan ve Kenan Karaman maça ilk 11’de başladı. Kaan Ayhan 90 dakika sahada kalırken, Kenan Karaman ise 59’uncu dakikada yerini Kownacki’ye bıraktı.

Son güncelleme 21:45 | 24 Ağustos 2019
almanya bayer leverkusen Fortuna Düsseldorf
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
Bugün - 19:15
1
-
1
Kayserispor
Alanyaspor
Bugün - 21:45
0
-
0
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
1 1 3
2 Fenerbahçe
1 1 3
3 Yeni Malatyaspor
1 1 3
4 Denizlispor
1 1 3
5 Alanyaspor
1 1 3
TÜMÜNÜ GÖR