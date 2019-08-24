MAÇ SONUCU | Norwich City Chelsea: 2-3 (İngiltere Premier Lig)

Premier Lig'e genç bir kadro ile başlangıç yapan ve ligin ilk haftasında Manchester United'ı 4-0 mağlup olan sonraki hafta ise Leicester ile sahasında 1-1 berabere kalan Chelsea ilk 3 puanını Norwich City karşısında aldı.
Maça hızlı başlayan maviler 3.dakikada 21 yaşındaki Abraham ile öne geçti.
Golün şokunu çabuk atlatan ev sahibi Norwich City 3 dakikada sonra Todd Cantwell ile beraberliği yakaladı.
Gol düellosuna sahne olan maçta 17.dakikada bu kez sahneye 20 yaşındaki Mason Mount çıktı ve Chelsea'yi bir kez daha öne geçirdi.
ve Chelsea'yi bir kez daha öne geçirdi. Fırtına gibi geçen ilk yarıda son sozü Pukki söyledi. Norwich City'nin formda ismi 30.dakikada harika bir gol atarak maçta tekrar dengeyi sağladı.
2 kez öne geçmesine rağmen maçı bir türlü koparamayan Chelsea'yi ikinci yarıda ipten alan isim yine Tammy Abraham oldu. Lampard'ın çok güvendiği ve ilk 11'de başlattığı altyapıdan yetişen isim 68.dakikada golü adeta tek başına yarattı ve takımını bir kez daha öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Chelsea ligdeki ilk galibiyetiyle tanıştı.
5 golün atıldığı karşılaşmanın ardından Chelsea puanını 5'e yükseltirken, Norwich City 3 puanda kaldı.
75.dakikada yerini Olivier Giroud'a bırakan Abraham, kenara gelirken hocası Lampard'ın tebriklerini kabul etti.