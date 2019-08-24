MAÇ SONUCU | Norwich City Chelsea: 2-3 (İngiltere Premier Lig)

2 kez öne geçmesine rağmen maçı bir türlü koparamayan Chelsea'yi ikinci yarıda ipten alan isim yine Tammy Abraham oldu. Lampard'ın çok güvendiği ve ilk 11'de başlattığı altyapıdan yetişen isim 68.dakikada golü adeta tek başına yarattı ve takımını bir kez daha öne geçirdi.