FUTBOL KÖTÜ SKOR ÇOK İYİ

Futboldan çok daha önemli şeyler var hayatta. Emine Bulut cinayeti sonrasında yine yüzleşmek zorunda kaldığımız kadın cinayetleri ve kadına şiddet meselesi gibi.

Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan futbol kulüplerimiz, toplumu derinden sarsan bu olaylara daha kalıcı mesajlar vermeli, erkek egemen futbol bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yapmalı.

Bu konuyu es geçersek her şey yarım kalır, boş kalır. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Toplumu var eden değerler kaybedilmemeli.

Sivas'ta ağır bir yenilgi alan Beşiktaş'ta, Abdullah Avcı fazla bir değişiklik yapmayı uygun görmeden Göztepe maçına çıktı. Zorunlu Dorukhan-Oğuzhan ve Utku-Karius'u saymazsak, Quaresma formasını Lens'e kaptırdı. Direkten dönen iki top ve atılan üç gole rağmen Beşiktaş ne oynadığını bilen ve güven veren bir futbol sergilemedi.

Skor kimseyi yanıltmasın. İlk yarının sonunda Caner'in Güven'e çarptırarak attırdığı gol kilidi açtı.İkinci yarıda Caner'in orta-şut karışımı golü Kartal'ı rahatlattı.

ORTADA iki gerçek var: Bir; takım, Avcı'nın kafasındaki oyun planından çok uzak. İki, bu takıma Burak, Atiba, Dorukhan, Douglas, Rebocho ve N'Koudou katılacak.

N'Koudou'nun, oyuna girdikten sonraki isteği, futbola açlığının göstergesiydi; doğru bir yatırım izlenimi verdi. Gerçek Beşiktaş'ı görmek için ise hâlâ zamana ihtiyaç var.

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