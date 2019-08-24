Derin Baytur dünya şampiyonu

16-23 Ağustos tarihleri arasında Kanada Kingston'da düzenlenen Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Derin Baytur, U16 kategorisinde birinciliği elde etti. 33 Ülkeden 117 sporcunun mücadele ettiği Laser 4.7 Erkekler U16 kategorisinde milli sporcumuz Derin Baytur elde ettiği 71 net puanla şampiyon oldu. Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi sporcusu olan Baytur genel sıralamada da beşinciliği elde etti.

MİLLİ TAKIM FIRTINA GİBİ ESTİ

Laser 4.7 Milli Takımı'nda yer alan, Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Alican Uğurlu dünya altıncılığını elde ederken, aynı kulüpten Uygar Kızılkaya 12’inci sırada, Turgutreis Yelken Kulübü'nden Umut Eyriparmak 17’inci sırada, B.B. Bodrumspor Yelken Kulübü'nden Batu Özonur 25’inci sırada, İstanbul Yelken Kulübü'nden Ali Berk Birer de U16 kategorisinde onüçüncü, genelde otuzyedinci sırada yer aldı. Laser4.7 kızlar kategorisinde ise 20 ülkeden 63 sporcu mücadele etti. Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nden Zülal Alev Erkan dünya 5’incisi oldu. Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Aslı Akbeniz de yarışları 22. sırada tamamladı.