Chelsea’de 7 yıl sonra bir ilk! En son Trabzonspor’un yeni transferi Sturridge…

İngiltere Premier Lig’in 3. haftasında Chelsea, deplasmanda Norwich City’nin konuğu oldu. Carrow Road’da oynanan ve nefes kesen maçta Chelsea, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmada iki gol birden atarak takımının galibiyetinde önemli pay sahibi olan Tammy Abraham, Chelsea’de, 7 yıl sonra bir ilkin yaşanmasını sağladı.

Chelsea, hızlı başladığı maçta 3. dakikada sahneye çıkan Tammy Abraham, takımını öne geçiren golü ağlara bıraktı. Böylece Tammy Abraham, Chelsea’de Daniel Sturridge’in ardından 7 yıl sonra gol atan ilk İngiliz forvet oldu. Bu sezon Trabzonspor’a transfer olan Daniel Sturridge, 31 Ekim 2012 tarihinde Chelsea’nin Manchester United ile oynadığı kupa maçında ağları sarsmıştı. Uzatmalara giden maçı Chelsea 5-4 kazanırken Sturridge, 97. dakikada ağları sarsarak takımını 4-3 öne geçirmişti.

MAÇ SONUCU | Norwich City Chelsea: 2-3 (İngiltere Premier Lig) İngiltere Premier Lig`in 3.haftasında Chelsea deplasmanda Norwich City`i 3-2 mağlup etti. İlk 2 haftada sadece 1 puan alan Frank Lampard Chelsea kariyerinde ilk galibiyetini yaşadı. 5 gollü nefes kesen maçta toplam 29 şut atıldı. İlgili Haberi Oku

Tammy Abraham ayrıca Frank Lampard’dan sonra Chelsea forması altında ağları sarsan ilk İngiliz futbolcu olma başarısı da gösterdi. Abraham’dan önce Chelsea formasıyla gol atan son İngiliz olan Lampard, Londra ekibinin 2013-2014 sezonunun 33. haftasında sahasında Stoke City ile oynadığı maçın 61. dakikasında penaltıdan ağları havalandırmıştı. 5 Nisan 2014 tarihinde oynanan maçı Chelsea 3-0 kazanmıştı.

Chelsea’de böylece 5 yıl sonra bir İngiliz, 7 yıl sonra da bir İngiliz forvet gol atma başarısı göstermiş oldu. Chelsea altyapısından yetişen Tammy Abraham, 21 yaşında bu başarıyı yakalayan isim oldu.