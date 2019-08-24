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Çağlar Söyüncü galibiyete katkı yaptı… Leicester City üç puanı kaptı
İngiltere Premier Lig

Çağlar Söyüncü galibiyete katkı yaptı… Leicester City üç puanı kaptı

Leicester City'nin deplasmanda Sheffield United'ı mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, takımının galip gelmesinde pay sahibi oldu.

24 Ağustos 2019 20:34

İngiltere Premier Lig’in üçüncü haftasında milli oyuncu Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Sheffield United’ı 2-1 mağlup etti.

Sheffield United ile Leicester City, Bramall Lane Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Leicester City, 38’inci dakikada Vardy’nin bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önce kapattı. 62’nci dakikada McBurnie, durumu eşitledi. 70’inci dakikada Çağlar Söyüncü’nün asistinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Barnes skoru belirledi ve Leicester City, Sheffield United’ı 2-1 yendi.

Maçta bir asist yapan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, maça ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Son güncelleme 21:01 | 24 Ağustos 2019
Çağlar Söyüncü Leicester City
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