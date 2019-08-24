Brezilyalı Bruno Henrique, Usain Bolt’u bile geçti

Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen 29 yaşındaki Bruno Henrique, 38 kilometre hıza ulaşarak Real Madrid'in Galli forveti Gareth Bale'in 36.9 kilometrelik hız rekorunu tarihe gömdü. FIFA’nın Twitter hesabına göre, Brezilyalı yıldız, takımı Flamengo'nun Libertadores Kupası çeyrek final maçında konuğu Internacional’i 2-0 yendiği maçta 38 kilometre hıza ulaştı.

FIFA’nın Twitter hesabında Henrique’nin ulaştığı hız için ”süpersonik” yakıştırması yapıldı. Aynı maçta Henrique iki de gol attı. Flamengo ile Internacional 29 Ağustos’ta rövanş maçına çıkacak. Jamaikalı sprinter Usain Bolt, 2009’da 100 metre Dünya rekorunu kırarken 37.6 kilometrelik bir hız yakalamıştı. Chelsea`de 7 yıl sonra bir ilk! En son Trabzonspor`un yeni transferi Sturridge... Chelsea`nin Norwich City`yi deplasmanda mağlup ettiği karşılaşmada uzun süre sonra bir ilk yaşandı. Tammy Abraham, Trabzonspor`un yeni transferi Sturridge`in tam yedi yıl önce gerçekleştirdiği bir başarıyı yakalayan isim oldu. İlgili Haberi Oku