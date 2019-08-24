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Borussia Dortmund’dan muhteşem geri dönüş
Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund’dan muhteşem geri dönüş

Bundesliga'nın 2. haftasında Borussia Dortmund, ilk yarısını yenik tamamladığı maçta, deplasmanda Köln'ü ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti.

24 Ağustos 2019 00:00

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Köln'ü 3-1 yendi. Sarı-siyahlılar, Bundesliga’nın 2. haftasında Rhein Energie Stadı’nda  Köln’ün konuğu oldu.

Ev sahibi ekip 29. dakikada Dominick Draxler’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen maçta Borussia Dortmund, 70. dakikada Jadon Sancho, 86. dakikada Achraf Hakimi ve 90+4. dakikada Paco Alcacer’in golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund sezona 2’de 2 yaparak başlarken, Köln ise ikinci mağlubiyetini aldı.

Son güncelleme 00:02 | 24 Ağustos 2019
almanya Borussia Dortmund Bundesliga Köln
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