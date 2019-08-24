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Beşiktaş açıkladı, Quaresma dönemi resmen sona erdi!
Beşiktaş

Beşiktaş açıkladı, Quaresma dönemi resmen sona erdi!

Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Ricardo Quaresma'nın ardından bir flaş açıklama da siyah beyazlı kulüpten geldi. 

24 Ağustos 2019 16:43

Beşiktaş Quaresma döneminin resmen bittiğini resmi siteden yaptığı açıklamayla bildirdi.

Söz konusu açıklamadan birkaç saat önce Portekizli oyuncu kendi sosyal medya hesabından, “Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim” diye bir paylaşımda bulunmuştu.

Beşiktaş’tan gelen açıklama ise şöyle oldu:

“Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir. 24 Ağustos 2019 Quaresma`dan flaş açıklama: Kulüpte istenmediğim konusunda bilgilendirildim Ricardo Quaresma, Beşiktaş`ta istenmediği konusunda başkan Fikret Orman tarafından bilgilendirildiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir.”

Son güncelleme 16:51 | 24 Ağustos 2019
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