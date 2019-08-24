SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Emine Bulut cinayetine ülke çapında tepki
Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta? İki takımdaki eksikler düşündürüyor
Medipol Başakşehir

Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta? İki takımdaki eksikler düşündürüyor

Başakşehir Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında karşı karşıya geliyor. Bu sezon şampiyonluğa oynamayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde iki takım da 3 puan arayacak. Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir ile cezalı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra Victor Moses ve Isla da forma giyemeyecek. Peki Başakşehir Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda?

24 Ağustos 2019 15:42

Haftanın en dikkat çeken maçı Başakşehir Fenerbahçe arasında oynanacak. Süper Lig’in ikinci haftasında karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 9 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. İşte Başakşehir Fenerbahçe maçı detayları…

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kritik mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Vieira, Clichy (Behich), Azubuike, Gökhan, Visca, Mossoro, Robinho, Gulbrandsen

Fenerbahçe: Altay, Murat, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Ozan, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç

FENERBAHÇE’DE HEDEF 2’DE 2

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i yenmesi durumunda Süper Lig'e 6 sezon sonra 2'de 2 yaparak başlayacak. Son olarak 2011-2012 sezonunda ligin ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 6 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında kazanması durumunda 6 sezon aranın ardından lige 6 puanlık bir başlangıç yapış olacak.

Son güncelleme 15:49 | 24 Ağustos 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
Bugün - 19:15
-
Kayserispor
Alanyaspor
Bugün - 21:45
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
1 1 3
2 Fenerbahçe
1 1 3
3 Yeni Malatyaspor
1 1 3
4 Denizlispor
1 1 3
5 Alanyaspor
1 1 3
TÜMÜNÜ GÖR