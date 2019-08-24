Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta? İki takımdaki eksikler düşündürüyor

Haftanın en dikkat çeken maçı Başakşehir Fenerbahçe arasında oynanacak. Süper Lig’in ikinci haftasında karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 9 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. İşte Başakşehir Fenerbahçe maçı detayları…

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kritik mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Vieira, Clichy (Behich), Azubuike, Gökhan, Visca, Mossoro, Robinho, Gulbrandsen

Fenerbahçe: Altay, Murat, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Ozan, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç

FENERBAHÇE’DE HEDEF 2’DE 2

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i yenmesi durumunda Süper Lig'e 6 sezon sonra 2'de 2 yaparak başlayacak. Son olarak 2011-2012 sezonunda ligin ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 6 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında kazanması durumunda 6 sezon aranın ardından lige 6 puanlık bir başlangıç yapış olacak.