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Başakşehir Fenerbahçe maç özeti: Zorlu Fenerbahçe Başakşehir maçı golleri ve özeti
Medipol Başakşehir

Başakşehir Fenerbahçe maç özeti: Zorlu Fenerbahçe Başakşehir maçı golleri ve özeti

Fenerbahçe Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir'le karşılaştı. Ligin ilk haftasında farklı galibiyet alan Fenerbahçe Başakşehir karşısında yediği golle zorlandı fakat ilerleyen dakikalarda bulduğu gollerle öne geçti. Fenerbahçe Başakşehir maçının özeti taraftarlarca araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe Başakşehir maç özetine dair detaylar haberimizde...

24 Ağustos 2019 23:41

Süper Lig’in ikinci haftasının en dikkat çeken maçı olan Fenerbahçe Başakşehir maçı nefes kesti. Fenerbahçe geriye düştüğü maçta Başakşehir’i yakaladı ve öne geçti. Fenerbahçe Başakşehir maçının özeti yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkte olacak…

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR ÖZET İZLE

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR KADROLARI

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Vieria, Chedjou, Behich, Azubuike, Mossoro, Arda, Visca, Elia, Crivelli

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

OFSAYT NEDENİYLE İPTAL

Fenerbahçe’de savunmadaki sakatlıklar nedeniyle sağ bekte Ozan Tufan ve sol bekte Nabil Dirar görev yapıyor. 15’te Muriqi’nin vuruşu üst direkten döndü! 32’de Crivelli, Mert Günok’un asistinde tek başına pozisyon yarattı ve muhteşem bir gole imza attı! 43’te Vedat Muriqi’nin golüyle skor 1-1 oldu ancak VAR uyarısıyla ofsayt nedeniyle gol iptal oldu. 77’de Vedat Muriqi ile skor 1-1’e geldi. Ardından Fenerbahçe bulduğu golle 2-1 öne geçti ve maçı galibiyetle bitirdi.

Son güncelleme 23:41 | 24 Ağustos 2019
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