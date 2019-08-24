Başakşehir Fenerbahçe maç özeti: Zorlu Fenerbahçe Başakşehir maçı golleri ve özeti

Süper Lig’in ikinci haftasının en dikkat çeken maçı olan Fenerbahçe Başakşehir maçı nefes kesti. Fenerbahçe geriye düştüğü maçta Başakşehir’i yakaladı ve öne geçti. Fenerbahçe Başakşehir maçının özeti yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkte olacak…

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR ÖZET İZLE

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR KADROLARI

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Vieria, Chedjou, Behich, Azubuike, Mossoro, Arda, Visca, Elia, Crivelli

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

OFSAYT NEDENİYLE İPTAL

Fenerbahçe’de savunmadaki sakatlıklar nedeniyle sağ bekte Ozan Tufan ve sol bekte Nabil Dirar görev yapıyor. 15’te Muriqi’nin vuruşu üst direkten döndü! 32’de Crivelli, Mert Günok’un asistinde tek başına pozisyon yarattı ve muhteşem bir gole imza attı! 43’te Vedat Muriqi’nin golüyle skor 1-1 oldu ancak VAR uyarısıyla ofsayt nedeniyle gol iptal oldu. 77’de Vedat Muriqi ile skor 1-1’e geldi. Ardından Fenerbahçe bulduğu golle 2-1 öne geçti ve maçı galibiyetle bitirdi.