MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor Kasımapaşa 4-1 | Alanyaspor patladı!

Süper Lig’in 2. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. İlk yarısı 1-1 berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısında attığı gollerle maçı 4-1 kazanan Aytemiz Alanyaspor, ligde ikide iki yaptı.

Karşılaşmaya Aytemiz Alanyaspor iyi başladı. 29’uncu dakikada Bakasetas ile öne geçen Aytemiz Alanyaspor’un galibiyet sevinci uzun sürmedi.. Kasımpaşa 33’üncü dakikada Thiam ile beraberliği yakaladı. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca, takımlar soyunma odasına 1-1’lik eşiklikle girdi.

İkinci yarıya da rakibinden daha iyi bir başlangıç yapan Aytemiz Alanyaspor, 54’üncü dakikada Cisse’nin golüyle yeniden öne geçti. Bu golün ardından risk alan Kasımpaşa karşısında 59’uncu dakikada bir gol daha bulan Aytemiz Alanyaspor, farkı ikiye çıkardı. Maçın 88’inci dakikasında sahneye çıkan Bammou, maçın skorunu belirledi.

Kasımpaşa’yı 4-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, ligdeki ilk iki maçından da galip ayrılmayı başardı. Kasımpaşa ise iki maç sonunda bir puanda kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bahtiyar Birinci

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Nsakala, Caulker, Welinton, Junior Fernandes (Dk. 71 Djalma Campos), Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas (Dk. 77 Salih Uçan), Cisse (Dk. 86 Bammou)

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez, Hajradinovic (Dk. 63 Veysel Sarı), Aytaç Kara, Thiam (Dk. 70 Mustafa Pektemek), Khalili, Yusuf Erdoğan (Dk. 60 İlhan Depe), Koita

Goller: Dk. 29 Bakasetas, Dk. 54 Cisse, Dk. 59 Junior Fernandes, Dk. 88 Bammou (Alanyaspor), Dk. 33 Thiam (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 19 Welinton, Dk. 56 Nsakala, Dk. 61 Efecan Karaca, Dk. 66 Cisse (Alanyaspor), Dk. 30 Thiam, Dk. 45 5 Khalili, Dk. 78 Karim Hafez (Kasımpaşa)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

11′ Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes’in ortasında Cisse topu kontrol etti. Cisse’nin sırtı dönük olarak kaleye göndermek istediği top, sağ direğin yanından dışarı çıktı.

21′ Efecan Karaca orta sahada kazandığı topla Bakasetas’ı buluşturdu. Bu futbolcunun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse’nin şutunda, kaleci Fatih Öztürk ayaklarıyla golü önledi.

GOL! 29′ Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Junior Fernandes’in ceza alanına yaptığı ortada arka direkte Efecan Karaca kafayla Bakasetas’a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

GOL! 33′ Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic’in ceza sahasına kadar getirdiği topla buluşan Yusuf Erdoğan, kale önünde boş pozisyondaki Thiam’ı gördü. Senegalli golcü topu boş kaleye gönderdi: 1-1.

GOL! 54′ Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes, ceza sahası içine koşu yapan Nsakala’yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun ortasında Cisse kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

GOL! 59′ Alanyaspor üçüncü golü buldu. Kasımpaşa ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas’ın duvar pasında topla buluşan Junior Fernandes, farkı ikiye çıkardı. 3-1.

72′ Alanyasporlu futbolcu Djalma Campos, son çizgiye inen Nsakala’ya pası gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden içeriye gönderdiği topu Kasımpaşa defansı araya girerek uzaklaştırdı.

GOL! 88′ Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Maça iki dakika önce giren Bammou, Siopis’in gönderdiği topu düzelterek ceza sahası sağ çaprazından kaleye sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk’ün sağından filelerle buluştu: 4-1.