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Arda Turan istedi Emre Belözoğlu kırmadı
Fenerbahçe

Arda Turan istedi Emre Belözoğlu kırmadı

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir maçı öncesi Arda Turan’dan gelen daveti geri çevirmedi.

24 Ağustos 2019 23:38

Süper Lig'in ikinci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu'na eski takımı Medipol Başakşehir'den büyük sevgi gösterilerinde bulunuldu. Maç öncesi bir kız çocuk taraftarının çiçek verdiği Emre Belözoğlu'na, “Emre abi sen Fenerbahçeli'sin ama oğlun Ömer Başakşehirli” dedi.

Öte yandan Arda Turan'ın daveti üzerine Belözoğlu, Başakşehir takım fotoğrafında yer aldı ve objektiflere poz verdi.

EMİNE BULUT ANILDI

İki takımın oyuncuları ve hakemler, Kırıkkale'de 4 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızının önünde katledilen Emine Bulut için maça siyah pankart taşıyarak çıktı. Mücadele kadın cinayetlerini protesto etmek için 1 dakika geç başlarken, stat reklam panolarında da Emine Bulut ismi yazıldı.

Son güncelleme 23:38 | 24 Ağustos 2019
arda turan emre belözoğlu Fenerbahçe
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