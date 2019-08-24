SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bir yardım çığlığı da İstanbul'dan!
Antalyaspor, Arjantinli santrfor Leschuk’u transfer etti
Transfer Haberleri

Antalyaspor, Arjantinli santrfor Leschuk’u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Arjantinli futbolcu Gustavo Blanco Leschuk transferini duyurdu.

24 Ağustos 2019 20:10

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Gustavo Blanco Leschuk’u renklerine bağladı. Antalyaspor Kulübünün, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Son olarak Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk kulübünde oynayan 1991 doğumlu Arjantinli futbolcu 4 yıl boyunca takımımızın formasını giyecek. Bonservisi ile transfer edilen Leschuk, santrfor mevkisinde oynuyor.”

Geçen sezon İspanya 2. Lig ekiplerinden Malaga’da forma giyen Gustavo Blanco Leschuk, 42 maçta 9 gol attı. 23 Ağustos 2019 Sporting Lizbon`dan Antalyaspor`a... İlk sözleri kafa karıştırdı! Antalyaspor, Sporting Lizbon`dan Gelson Dala`yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Gelson Dala`nın imza töreninden sonra yaptığı açıklama kafaları karıştırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:12 | 24 Ağustos 2019
Antalyaspor Gustavo Blanco Leschuk süper lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
Bugün - 19:15
0
-
0
Kayserispor
Alanyaspor
Bugün - 21:45
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
1 1 3
2 Fenerbahçe
1 1 3
3 Yeni Malatyaspor
1 1 3
4 Denizlispor
1 1 3
5 Alanyaspor
1 1 3
TÜMÜNÜ GÖR