MAÇ SONUCU | Ankaragücü Kayserispor 1-1 | Bir puan son dakikada geldi

Süper Lig’in 2. haftasında Ankaragücü, sahasında Kayserispor’u konuk etti. İlk yarısı golsüz berabere sona eren karşılaşmada goller ikinci yarıda geldi.

Ankaragücü, 59. dakikada Jamaikalı golcüsü Dever Orgill ile öne geçti. Kullanılan serbest vuruşta iyi yükselen Orgill, yaptığı kafa vuruşuyla Ankaragücü’nü öne geçiren golü ağlara bıraktı. Maçtaki ikinci gol de serbest vuruştan geldi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Kayserispor Kaptanı Umut Bulut sahneye çıktı. Bilal Başaçıkoğlu’nun ceza sahasına ortaladığı topta oluşan karambolde topa son dokunan Umut Bulut, 90+4’te beraberliği sağladı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Ankaragücü, iki maç sonrasında puanını 2 yaparken, Kayserispor ilk puanını almış oldu.