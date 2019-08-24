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2019’un en iyisi Adem Ljajic!
Beşiktaş

2019’un en iyisi Adem Ljajic!

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, 2019 senesinde 8 gol ve 12 asistlik katkısıyla takımı adına ligde en çok skor üreten isim oldu.

24 Ağustos 2019 13:01

Adem Ljajic, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sergilediği performansla göz doldurmuştu. Sivas karşısında etkisiz kalan Sırp yıldız, dün sahanın en iyilerinden biriydi.

Ljajic, şık da bir gole imza attı. Başarılı futbolcu, 2019 senesinde 8 gol ve 8 asistlik katkısıyla takımı adına ligde en çok skor üreten isim oldu.

Adem Ljajic, 90 dakikanın ardından yaptığı açıklamada, “Zor bir maç oynadık. Hava şartları nemli ve sıcak. Saha zemini de zorlu. İnanılmaz kötü bir zeminde oynadık. Bu şartlar altında, zor maçta çok iyi bir galibiyet elde ettik” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 13:02 | 24 Ağustos 2019
Adem Ljajic beşiktaş
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