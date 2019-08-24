2.YARIDAKİ BEŞİKTAŞ’I BEĞENDİM

ABDULLAH hoca, Şenol Hoca'nın başarılı olduğu sisteme geri dönerek çok doğru yaptı. 4-2-3-1 sisteminde müsabakaya başladı. İlk yarıdaki en büyük sorun sağ önde oynayan Lens ile Boyd'du. Hem bireysel performans olarak hem de kolektif uyum olarak takıma katkı sağlayamadılar. Her ikisi de Beşiktaş'ın kanatlardan yapacağı tüm atakları ya kesiyorlar ya da topu yanlış kullanarak rakibe kaptırıyorlar. Beşiktaş da kanatları kullanamayınca istediği atakları bir türlü yapamıyor. Eğer kanatlar tıkanmışsa yapılması gereken merkezden ataklar ve defans ile kaleci arasındaki boşluğa derin ve delici koşular yapmaktır. Beşiktaş, merkezden Adem ve Oğuzhan ile yaptı ancak çok net bulamasa bile uzaktan attıkları şutlarla kaleyi zorladılar. Burak Yılmaz gibi derin koşular yapabilecek futbolcu olmadığı için siyah-beyazlılar istediği pozisyonları üretemedi ve iyi futbol oynayamadı.

BU sezon Beşiktaş'ın Adem ve Oğuzhan'a çok ihtiyacı olacak. Bu futbolcuların performansı takımın başarısındaki en önemli etken olacak. Mutlaka Burak Yılmaz gibi bir santrfora ihtiyaç var. Eğer Beşiktaş günümüzün futbol sistem ve taktiklerinden kontratak taktiğini uygulayabilirse hızlı, öne doğru oynayacağı bir futbolcu almalı. Güven çok iyi bir oyuncu… Hem yandan gelen ortalara net tek vuruşları yapabiliyor, fizik gücüyle bire birden adam geçip gol vuruşu yapabiliyor. Güçlü ve yetenekli bir oyuncu fakat kontratak özelliği yok. Derin koşular yapmıyor. Bunları yapabilirse Beşiktaş'ın en az 10 yıl santrfora ihtiyacı olmaz.

BEŞİKTAŞ'IN, Boyd, Lens ve Quaresma ile şampiyonluğa oynayamayacağı kesin. Mutlaka ön kanatlara iki tane çok iyi transfer yapmalı. Karşılaşmada topa çok sahip olan, çok pas yapan Beşiktaş idi. Fakat oyunun yönünün hızlı değiştirme becerisini geliştirip, hızlı kontratak yapma konusunda iyi bir performans koyarsa şampiyonluğa aday olabilir.

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