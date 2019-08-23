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UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk ayağında 21 karşılaşma yapıldı.

23 Ağustos 2019 00:17

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasında play-off turu ilk ayağı, 21 karşılaşmayla sona erdi.

Trabzon, konuk olduğu Yunanistan’ın AEK takımını 3-1 mağlup etti.

Gruplara kalacak ekipler, 29 Ağustos’ta oynanacak rövanşların ardından belirlenecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçları şöyle:

Astana (Kazakistan) – BATE (Belarus): 3-0

Ararat (Ermenistan) – Dudelange (Lüksemburg): 2-1

Süduva (Litvanya) – Ferencvaros (Macaristan): 0-0

Malmö (İsveç) – Bnei Yehuda (İsrail): 3-0

Ludogorets (Bulgaristan) – Maribor (Slovenya): 0-0

Feyenoord (Hollanda) – Hapoel Beer Sheva (İsrail): 3-0

Kopenhag (Danimarka) – Riga (Letonya): 3-1

AEK (Yunanistan) – Trabzonspor: 1-3

Legia (Polonya) – Rangers (İskoçya): 0-0

AZ Alkmaar (Hollanda) – Antwerp (Belçika): 1-1

Strasbourg (Fransa) – Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-0

Gent (Belçika) – Rijeka (Hırvatistan): 2-1

PSV (Hollanda) – Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0

FCSB (Romanya) – Vitoria (Portekiz): 0-0

Linfield (Kuzey İrlanda) – Karabağ (Azerbaycan): 3-2

Celtic (İskoçya) – AIK (İsveç): 2-0

Braga (Portekiz) – Spartak Moskova (Rusya): 1-0

Slovan Bratislava (Slovakya) – PAOK (Yunanistan): 1-0

Partizan (Sırbistan) – Molde (Norveç): 2-1

Espanyol (İspanya) – Zorya (Ukrayna): 3-1

Torino (İtalya) – Wolverhampton (İngiltere): 2-3

Son güncelleme 00:19 | 23 Ağustos 2019
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