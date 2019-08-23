UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasında play-off turu ilk ayağı, 21 karşılaşmayla sona erdi.
Trabzon, konuk olduğu Yunanistan’ın AEK takımını 3-1 mağlup etti.
Gruplara kalacak ekipler, 29 Ağustos’ta oynanacak rövanşların ardından belirlenecek.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçları şöyle:
Astana (Kazakistan) – BATE (Belarus): 3-0
Ararat (Ermenistan) – Dudelange (Lüksemburg): 2-1
Süduva (Litvanya) – Ferencvaros (Macaristan): 0-0
Malmö (İsveç) – Bnei Yehuda (İsrail): 3-0
Ludogorets (Bulgaristan) – Maribor (Slovenya): 0-0
Feyenoord (Hollanda) – Hapoel Beer Sheva (İsrail): 3-0
Kopenhag (Danimarka) – Riga (Letonya): 3-1
AEK (Yunanistan) – Trabzonspor: 1-3
Legia (Polonya) – Rangers (İskoçya): 0-0
AZ Alkmaar (Hollanda) – Antwerp (Belçika): 1-1
Strasbourg (Fransa) – Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-0
Gent (Belçika) – Rijeka (Hırvatistan): 2-1
PSV (Hollanda) – Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0
FCSB (Romanya) – Vitoria (Portekiz): 0-0
Linfield (Kuzey İrlanda) – Karabağ (Azerbaycan): 3-2
Celtic (İskoçya) – AIK (İsveç): 2-0
Braga (Portekiz) – Spartak Moskova (Rusya): 1-0
Slovan Bratislava (Slovakya) – PAOK (Yunanistan): 1-0
Partizan (Sırbistan) – Molde (Norveç): 2-1
Espanyol (İspanya) – Zorya (Ukrayna): 3-1
Torino (İtalya) – Wolverhampton (İngiltere): 2-3