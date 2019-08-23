Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Yunanistan’a set vermedi! | 2019 Kadınlar EuroVolley

2019 Kadınlar EuroVolley A Grubu ilk maçında Türkiye, Yunanistan’la Ankara Spor Salonu’nda bir araya geldi. Turnuvanın favorileri arasında yer alan Filenin Sultanları, seyircimiz önünde rahat bir maç çıkardı ve sahadan 25-21, 25-18 ve 25-8’lik setlerle 3-0 galip ayrılarak turnuvaya zaferle başladı.
İlk sette direnç göstermeyi başaran Yunanistan, Sultanlar’ın maç içinde yükselen oyununa karşı koyamadı ve Milliler maçı 70 dakikada kazandı. Ay-Yıldızlılar’da 12 sayı kaydeden Meryem Boz ve 11 sayıyla oynayan Zehra Güneş yıldızlaştı.
Maç içinde zaman zaman 4 numarada görev yapan Ebrar Karakurt da 10 sayı ile ve kaydettiği 3 blokla öne çıkan isimler arasında yer aldı.
MİLLİ TAKIM’IN PROGRAMI
24 Ağustos 2019, Cumartesi
19.30 Türkiye-Finlandiya (TRT SPOR)
26 Ağustos 2019, Pazartesi
19.30 Türkiye-Bulgaristan (TRT SPOR)
28 Ağustos 2019, Çarşamba
19.30 Türkiye-Fransa (TRT SPOR)
29 Ağustos 2019, Perşembe
19.30 Türkiye-Sırbistan (TRT TÜRK)