Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Yunanistan’a set vermedi! | 2019 Kadınlar EuroVolley

2019 Kadınlar EuroVolley A Grubu ilk maçında Türkiye, Yunanistan’la Ankara Spor Salonu’nda bir araya geldi. Turnuvanın favorileri arasında yer alan Filenin Sultanları, seyircimiz önünde rahat bir maç çıkardı ve sahadan 25-21, 25-18 ve 25-8’lik setlerle 3-0 galip ayrılarak turnuvaya zaferle başladı.

İlk sette direnç göstermeyi başaran Yunanistan, Sultanlar’ın maç içinde yükselen oyununa karşı koyamadı ve Milliler maçı 70 dakikada kazandı. Ay-Yıldızlılar’da 12 sayı kaydeden Meryem Boz ve 11 sayıyla oynayan Zehra Güneş yıldızlaştı.

Maç içinde zaman zaman 4 numarada görev yapan Ebrar Karakurt da 10 sayı ile ve kaydettiği 3 blokla öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı`nın başarılı liberosu Simge Aköz, EuroVolley öncesi Sözcü SKOR`a konuştu: `O kadar bırakmak istediğim dönem oldu ki...` Macaristan, Polonya, Slovakya ve Türkiye'nin ortaklaşa düzenlediği 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası başlıyor. Milli Takımımız`ın yer aldığı A Grubu maçlarına Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. 2003`ten sonra ilk kez ülkemizin ev sahipliği yaptığı organizasyon öncesi Milli Takım`ın ve Eczacıbaşı Vitra`nın başarılı liberosu, takımın enerji kaynaklarından biri olan Simge Aköz, sorularımızı yanıtladı. Simge, Filenin Sultanları`nın hedeflerini ve kendi hikayesini Sözcü Skor`a aktardı. Başarılı oyuncu gençlere ve ailelere de hem mesajlar verdi hem de tavsiyelerde bulundu. İlgili Haberi Oku

MİLLİ TAKIM’IN PROGRAMI

24 Ağustos 2019, Cumartesi

19.30 Türkiye-Finlandiya (TRT SPOR)

26 Ağustos 2019, Pazartesi

19.30 Türkiye-Bulgaristan (TRT SPOR)

28 Ağustos 2019, Çarşamba

19.30 Türkiye-Fransa (TRT SPOR)

29 Ağustos 2019, Perşembe

19.30 Türkiye-Sırbistan (TRT TÜRK)