SON DAKİKA İrfan Can’dan beş yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme imzaladı. İrfan Can Kahveci’nin sözleşmesi, 2024 yılına kadar uzatıldı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İrfan’ın sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığı belirtildi.

Medipol Başakşehir ile sözleşmesi 2024 Mayıs ayı sonuna kadar uzatılan oyuncunun, 31 Mayıs 2021’e kadar kontratı bulunuyordu.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen İrfan Can Kahveci, 2017 yılının Ocak ayında 1.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Medipol Başakşehir’e transfer olmuştu. İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir forması altında çıktığı 88 maçta 8 gol atarken, 16 da asist yaptı.

10 kez de Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giyen İrfan Can Kahveci’nin, Milli Takım’da golü bulunmuyor.