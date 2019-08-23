SON DAKİKA Galatasaray’a 38 milyon TL’lik gelir

Forma sponsorluğu konusunda Terra Pizza ile anlaşmaya varan Galatasaray, yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda bir imza töreni gerçekleştirecek. İmza töreni öncesi Galatasaray Kulübü’nün Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre anlaşma, sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kapsayacak. Üç yıl sürecek olan anlaşmayla Galatasaray, toplam 38 milyon TL’yi kasasına koyacak.

Galatasaray, KAP’a yaptığı açıklamada anlaşma ile ilgili şu detayları paylaştı:

“Şirketimiz ile Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. arasında 2019-2020 futbol sezonundan itibaren Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda geçerli olmak üzere (UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları hariç) 1+1 futbol sezonu için reklam hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

Buna göre, Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Şirketimize, 2019-2020 futbol sezonu için 18.000.000 TL + KDV, 2020-2021 futbol sezonu için 20.000.000 TL + KDV olmak üzere toplam 38.000.000 TL + KDV ödeyecektir.

Bu sabit rakama ilave olarak birlikte yapılacak kampanyalar ile ek gelirler sağlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”