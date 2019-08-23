SON DAKİKA Emine Bulut cinayeti sonrasında TFF’den flaş karar!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Emine Bulut anısına bu hafta Süper Lig ve 1. Lig maçlarının bir dakika geç başlayacağını ve takımların sahaya siyah pankartla çıkacağını duyurdu.

Kırıkkale’de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına Süper Lig’de ve TFF 1. Lig’de bu hafta oynanacak karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.

Kararın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in görüşmesinin ardından alındığı belirtildi.

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Kırıkkale’de gerçekleşen olayda bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan F.V. (43), bir restoranda 10 yaşındaki kızının gözü önünde tartıştığı eski eşi Emine Bulut'u (38) ekmek bıçağı ile 3 defa boğazından bıçaklayıp olay yerinden kaçmıştı. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Emine Bulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olay yerinden kaçan F.V ise bir süre sonra Bahşılı ilçesinde polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp şüpheli hakkında ‘Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlendi.