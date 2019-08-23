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Napoli, Hirving Lozano’yu açıkladı
İtalya Serie A

Napoli, Hirving Lozano’yu açıkladı

Napoli uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Hirving Lozano'da mutlu sona ulaştı! Meksikalı futbolcu takımla ilk antrenmanına çıktı.

23 Ağustos 2019 13:47

İtalya Serie A takımlarından Napoli, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen Meksikalı futbolcu Hirving Lozano'yu transfer etti.

Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis, Twitter hesabından yıldız oyuncunun sözleşme imzaladığı ana ait bir fotoğraf karesini, “Hoşgeldin Hirving” mesajıyla paylaşarak transferi duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da 24 yaşındaki Meksikalı sol kanat oyuncusunun transferinin tamamlandığını bildirdi.

Corriere dello Sport gazetesinde yer alan haberde, transferin 38 milyon avro ve ek ücretler karşılığında gerçekleştiği, Lozano’ya da yıllık 4 milyon avroluk bir ücret ödeneceği belirtildi. Haberde, oyuncunun serbest kalma bedelinin ise 130 milyon avro olarak belirlendiği ifade edildi.

Son güncelleme 13:47 | 23 Ağustos 2019
Hirving Lozano İtalya Serie A Napoli
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