MAÇ SONUCU Sırbistan Finlandiya 3-0 | 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında Sırbistan, Finlandiya’yı 3-0 mağlup etti.
Ankara Arena'da oynanan mücadeleyi Sırbistan, 25-17, 25-15, 25-17'lik setlerle Finlandiya karşısında üstünlük sağlayarak grup maçlarına galibiyetle başladı. Az sayıda Finlandiya taraftarı ise 30 yıl sonra Avrupa Şampiyonası’na katılmanın coşkusunu doyasıya yaşadı.
Salon: Ankara
Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Juraj Mokry (Slovakya)
Sırbistan: Blagojevic, Velikovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic (Pusic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Busa, Lazovic)
Finlandiya: Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Esko, Bjerregard, Alanko (Koskelo, Karhu, Czakan, Riikila, Kylmaaho, Pihlajamaki, Kosonen)
Setler: 25-17, 25-15, 25-17
Süre: 72 dakika (24, 24, 24)