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MAÇ SONUCU Sırbistan Finlandiya 3-0 | 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
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MAÇ SONUCU Sırbistan Finlandiya 3-0 | 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası

Son Avrupa ve dünya şampiyonu Sırbistan, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda karşılaştığı Finalndiya'yı set vermeden yendi.

23 Ağustos 2019 19:15

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında Sırbistan, Finlandiya’yı 3-0 mağlup etti.

Ankara Arena'da oynanan mücadeleyi Sırbistan, 25-17, 25-15, 25-17'lik setlerle Finlandiya karşısında üstünlük sağlayarak grup maçlarına galibiyetle başladı. Az sayıda Finlandiya taraftarı ise 30 yıl sonra Avrupa Şampiyonası’na katılmanın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Juraj Mokry (Slovakya)

Sırbistan: Blagojevic, Velikovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic (Pusic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Busa, Lazovic)

Finlandiya: Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Esko, Bjerregard, Alanko (Koskelo, Karhu, Czakan, Riikila, Kylmaaho, Pihlajamaki, Kosonen)

Setler: 25-17, 25-15, 25-17

Süre: 72 dakika (24, 24, 24)

Son güncelleme 19:15 | 23 Ağustos 2019
Finlandiya Sırbistan
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