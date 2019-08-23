Tribünde şok! Basın sözcüsü Tatjana Sajkovic hastanelik oldu

Çarşamba akşamı oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Young Boys evinde ağırladığı Kızılyıldız ile 2-2 berabere kaldı.

Maç öncesi Sırp taraftarların stada yürüyüşü sırasında olaylar çıkarken maç sırasında da tribünlerde karışıklık çıktı. Tribünlerden gelen içi dolu bir içecek şişesi Kızılyıldız basın sözcüsü Tatjana Sajkovic’ya isabet etti. Omzundan yaralanan Sajkovic, hastaneye kaldırıldı.

Kızılyıldız kulübünün yaptığı açıklamaya göre Sajkovic’in sağlık durumu iyi. Ancak Sırp ekibi, Young Boys tarafını UEFA’ya şikayet edeceğini açıkladı.

Eşleşmenin rövanşı 27 Ağustos’ta Sırbistan’da oynanacak.