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Kayserispor, Adebayor ile görüşüyor
Kayserispor

Kayserispor, Adebayor ile görüşüyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir'in yollarını ayırdığı Togolu santrforu Emmanuel Adebayor ile görüşüyor. 

23 Ağustos 2019 10:56

DHA’nın haberine göre; yeni sezon öncesi 17 ismi kadrosuna katan İstikbal Mobilya Kayserispor, forvet oyuncusu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu kapsamda Medipol Başakşehir’in yollarını ayırdığı Emmanuel Adebayor’u takıma katmayı planlıyor. Transfer konusunda Togolu futbolcu ile bir araya gelen Kayserispor yöneticileri, transferi neticelendirmek istiyor.

2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir’e gelen Adebayor, geçen sezon 19’u lig, 4’ü Türkiye Kupası, 1 de Avrupa Ligi’nde olmak üzere 24 maçta forma giymiş, 4 gol kaydetmişti.

Son güncelleme 10:56 | 23 Ağustos 2019
Emmanuel Adebayor İstikbal Mobilya Kayserispor
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