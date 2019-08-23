Kayserispor, Adebayor ile görüşüyor

DHA’nın haberine göre; yeni sezon öncesi 17 ismi kadrosuna katan İstikbal Mobilya Kayserispor, forvet oyuncusu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu kapsamda Medipol Başakşehir’in yollarını ayırdığı Emmanuel Adebayor’u takıma katmayı planlıyor. Transfer konusunda Togolu futbolcu ile bir araya gelen Kayserispor yöneticileri, transferi neticelendirmek istiyor.

2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir’e gelen Adebayor, geçen sezon 19’u lig, 4’ü Türkiye Kupası, 1 de Avrupa Ligi’nde olmak üzere 24 maçta forma giymiş, 4 gol kaydetmişti.