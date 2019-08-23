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Josef de Souza ile taraftarlar arasında gerginlik!
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Josef de Souza ile taraftarlar arasında gerginlik!

Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında oynayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza ile taraftarlar arasında kriz çıktı. Sosyal medyada kendisine yapılan tepkilere cevap veren Brezilyalı ''Buraya kahraman olmaya geldim ama bunu yapmak mümkün değil'' ifadelerini kullandı.

23 Ağustos 2019 15:57

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’de sürdüren Josef de Souza, Instagram hesabı taraftarlarla sert bir diyalog yaşadı.

Süper Lig’de Fenerbahçe forması giye Brezilyalı oyuncu, Al Ahli taraftarlarının kendisine sosyal medyadan gönderdiği ”Takımdan ayrıl” mesajlarına cevap verdi.

”SADECE PARA İÇİN KALMAK İSTEMEM”

Josef, tepkilere cevap olarak ”Evet, ben de bunu düşünüyorum. Buraya şampiyon olmaya geldim ama görüyorum ki bunu burada yapmak mümkün değil. Sadece para için de kalmak istemem.” sözlerini kullandı.

”SÖYLEDİĞİM SÖZLER İÇİN ÜZGÜNÜM”

Yaşanan bu diyaloğun ardından bir paylaşım daha yapan tecrübeli futbolcu, ”Al Ahli taraftarlarından özür dilerim. Benim kanımda kaybetmeyi kabul etmek yoktur. Maçın verdiği gerilim ile söylediğim sözler için üzgünüm. Bu takım çok büyük bir takım ve dünyanın her yerinde tanınıyor. Kötü sonuçlar bana çok acı veriyor. Bazen hata yaptığım maçların ardından geceleri uyuyamıyorum. Ancak devam etmeliyiz. Benim bir sözleşmem var ve son gününe kadar takımım için en iyisini yapacağım.” dedi.

Son güncelleme 15:57 | 23 Ağustos 2019
Al Ahli arabistan Josef De Souza
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