Hafta sonu Premier Lig’de takip edilmesi gerekenler

İngiltere Premier League’de 3. hafta müsabakaları bu akşam 22:00’da oynanacak Aston Villa-Everton maçıyla başlıyor. Sizleri için hafta sonu takip edilmesi gerekenleri derledik:

Liverpool – Arsenal mücadelesi

Premier League’de haftanın karşılaşması Liverpool ile Arsenal arasında oynanacak. Bu iki takım dışında ligde 6 puanlı takım bulunmuyor. Unai Emery ve öğrencileri 2/2 ile başlasa da topçuların oyun anlamında vaadettikleri, ilk iki hafta itibarıyla sınırlı gözükmüştü. Sırasıyla Newcastle ve Burnley galibiyetlerinden sonra Liverpool, gerçek bir sınav olacak. Kırmızılar ise çok daha stabil gözüküyor. İlk haftada gelen farklı Norwich City galibiyeti sonrası Southampton deplasmanında alınan üç puan, takımın bu sene de iddialı olacağına işaret ediyor. Ev sahibi Liverpool maçın favorisi ve izleyenler bol gollü keyifli bir mücadeleye tanıklık edebilirler. Maç cumartesi akşam saat 19:30’da.

Eski dostlar Wan-Bissaka ile Zaha karşı karşıya

Manchester United evinde Crystal Palace’ı ağırlayacak. Maçta öne çıkan konu, United’ın 55 milyon Euro’luk transferi Aaron Wan-Bissaka’nın eski takım arkadaşı Wilfred Zaha’yla eşleşmesi. Zaha’nın transfer isteğine karşın takımda kalması oyuncunun performansını olumsuz etkileyebilir ancak bu ikili karşı karşıya gelirse izleyenlere heyecan verici anlar verebilirler. Maç cumartesi günü 17:00’da.

Bournemouth – Manchester City mücadelesi Bournemouth evinde oynadığında ligin en yüksek galibiyet oranlarına sahip takımlarından biri. Ancak rakip son iki senenin şampiyonu Manchester City. Son haftadaki Tottenham maçında bırakılan 2 puan sonrası Pep Guardiola’nın tekrar puan kaybına tahammülü olmayacaktır. Vişnelerin performansına bağlı olarak yine bol golün öngörülebileceği keyifli bir mücadele izleyebiliriz. Maç pazar günü 16:00’da.

Lampard ilk galibiyetini arıyor Chelsea sezonun üç resmi maçında da oynadığı oyunla övgüleri toplayan taraf oldu. Frank Lampard takıma gelişiyle geçtiğimiz seneye nazaran çok daha esnek bir tavır sergiliyor. Genç oyunculara büyük görev düşen takımlardan biri olan maviler, bu iyi oyuna karşın henüz galibiyetle tanışamadı. Bu hafta ise Norwich City deplasmanına konuk olacaklar. Kanaryalar geçtiğimiz hafta 3 gollü Newcastle galibiyetiyle dikkat çekmişti. Maç cumartesi 14:30’da.