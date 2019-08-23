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Son Dakika: Beşiktaş ikinci yarı coştu! İlk haftayı unutturdu
Göztepe yıkıldı! ‘Tüm takım, herkes ağlıyor’
Göztepe

Göztepe yıkıldı! ‘Tüm takım, herkes ağlıyor’

Beşiktaş'ın Göztepe'ye 3-0 mağlup olduğu karşılaşma sonrası Andre Castro ve Deniz Kadah açıklamalarda bulundu. Deniz Kadah, Göztepe taraftarından özür dilerken, tüm takımın ağladığını söyledi.

23 Ağustos 2019 23:02

Süper Lig’în 2. haftasında Beşiktaş ile Göztepe arasında Vodafone Park’ta oynanan karşılaşma, 3-0 siyah-beyazlı ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Ligdeki ikinci maçında da gol atma başarısı gösteremeyen Göztepe’de, Andre Castro ve Deniz Kadah, karşılaşma sonrası beIN Sports mikrofonlarına konuştu.

Deniz Kadah, açıklamasında tercüman kullanmamayı tercih ederken “Tüm taraftarlarımızdan ve Göztepe camiasından özür dilemek istiyoruz. 3-0’dan dolayı tüm takım, herkes ağlıyor şu anda yani, öyle” ifadelerini kullandı.

23 Ağustos 2019 MAÇ SONUCU | Beşiktaş Göztepe 3-0 | Süper Lig 2. hafta Beşiktaş, bu sezon taraftarı ile buluştuğu ilk maçta Göztepe`yi 3-0 mağlup etti. Beşiktaş, aldığı galibiyetle Sivasspor mağlubiyetini unuttururken, Göztepe ikinci maçında da gol atma başarısı gösteremedi. İlgili Haberi Oku

Göztepe’nin Portekizli futbolcusu Andre Castro ise, Beşiktaş maçının ardından şunları söyledi:

“Andre Castro: Düzeltmemiz gerek birçok şey var. Geçen sezon da zor zamanlar geçirmişken lige bu şekilde başlamamız iyi olmadı. Ben böyle bir sezon geçirmek istemiyorum, eminim takım arkadaşlarım ve taraftarlar da istemiyor. Daha iyisini yapmak için çalışmamız lazım.”

Son güncelleme 23:02 | 23 Ağustos 2019
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