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Galatasaray, Valentine Ozornwafor’u Almeria’ya kiraladı! İşte Aslan’ın kasasına giren meblağ
Transfer Haberleri

Galatasaray, Valentine Ozornwafor’u Almeria’ya kiraladı! İşte Aslan’ın kasasına giren meblağ

Galatasaray, Valentine Ozornwafor'un resmen Almeria'ya kiralandığını açıkladı. Oyuncuyu 200 bin Euro kiralama bedeliyle kadrosuna katan Almeria, Galatasaray'a 31 Mayıs 2020 tarihine kadar 1 milyon 850 bin Euro ödeyerek oyuncunun bonservisini alabilecek.

23 Ağustos 2019 00:43

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı stoper Valentine James Ozornwafor, Almeria’ya kiralandı. Sarı-kırmızılılar transferin maliyetini KAP’a bildirdi. İşte açıklama:

“Profesyonel Futbolcumuz Valentine James Ozornwafor’un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Union Deportiva Almeria Kulübü, Şirketimize 2019-2020 sezonu için net 200.000 Euro geçici transfer ücreti ödeyecek olup 31.05.2020 tarihine kadar net 1.850.000 Euro transfer bedeli ile oyuncuyu satın alma opsiyonuna sahiptir.

Yapılan anlaşmaya göre Union Deportiva Almeria Kulübü satın alma opsiyonunu kullanır ve ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, satış karının %20’sini Şirketimize ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 22 Ağustos 2019 Falcao için yeni açıklama: Bu iş bir kaç gün daha uzayacak! Galatasaray`ın kendisiyle anlaşmaya vardığı ancak kulübü Monaco ile olan pürüzler nedeniyle resmi açıklamayı yapamadığı Radamel Falcao transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:43 | 23 Ağustos 2019
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