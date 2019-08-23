Galatasaray, Valentine Ozornwafor’u Almeria’ya kiraladı! İşte Aslan’ın kasasına giren meblağ

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı stoper Valentine James Ozornwafor, Almeria’ya kiralandı. Sarı-kırmızılılar transferin maliyetini KAP’a bildirdi. İşte açıklama:

“Profesyonel Futbolcumuz Valentine James Ozornwafor’un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Union Deportiva Almeria Kulübü, Şirketimize 2019-2020 sezonu için net 200.000 Euro geçici transfer ücreti ödeyecek olup 31.05.2020 tarihine kadar net 1.850.000 Euro transfer bedeli ile oyuncuyu satın alma opsiyonuna sahiptir.

Yapılan anlaşmaya göre Union Deportiva Almeria Kulübü satın alma opsiyonunu kullanır ve ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, satış karının %20’sini Şirketimize ödeyecektir.

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