Ersun Yanal’ın Gustavo ısrarı

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Teknik patron Ersun Yanal, özellikle 6 numara isteğini tekrarladı ve verdiği raporda Luiz Gustavo isminde ısrar etti. Yanal, gerektiğinde defansta da oynayabilen ön libero Gustavo ile seviye atlayacaklarına inanıyor. Diğer transferleri ikinci planda görüyor.

7 MİLYON EURO!

SPORTİF Direktör Damien Comolli, Marsilya ile pazarlıkta. İlk teklifi reddedilen Comolli, Yanal'ın ısrarı sonrası teklifini revize edecek. L'Equipe, Marsilya'nın bu oyuncunun yerini Rongier ile dolduracağını belirtti. Sarı-lacivertliler, 5 milyon Euro bu sezon, 2 milyon Euro da gelecek sezon vererek kulübü ikna edecek.