Erol Bedir’den açıklama Emmanuel Adebayor ile anlaştık

Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları hakkında bilgi vererek, “İsviçre’nin Sion takımında oynayan Adryan Oliveira Tavares, Almanya’nın Wolfsburg Kulübünde forma giyen Madiba ile anlaştık. Ayrıca Çanakkale Dardanel’den Kayserili Furkan Polat’ı da transfer ettik.” dedi.

Bu oyuncularda bir aksaklık çıkmadığı takdirde transferi kapatacaklarını dile getiren Bedir, şunları kaydetti: “Dün itibarıyla tüm bu transferler protokole bağlandı. Kayseri’ye gelip sağlık kontrolünden geçecekler. Hocamızın istediği, epeydir üzerinde çalıştığımız oyunculardı. Bu oyuncularla da transferi kapatmış oluyoruz. Bunların içerisinde herhangi birisiyle bir aksaklık olursa da alternatifleri hazır ona göre değerlendireceğiz.” ADEBAYOR PAZARTESİ GÜNÜ GELECEK Kayserispor Başkanı Erol Bedir, santrfor bölgesini güçlendirmek için birçok oyuncuyla irtibata geçtiklerini belirtti: ”Sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atmadan her şey bitti diyemeyiz ancak alternatifli bir şekilde santrfor bölgesine çalışıyoruz. Emmanuel Adebayor’un da içinde olduğu 3-4 oyuncuyla temas halindeyiz. Hepsiyle anlaşma noktasındayız. Emmanuel Adebayor ile anlaştık. Kendisi şu anda memleketinde, pazartesi günü gelecek. Eğer telefondaki irtibatlarda, protokollerde ve sağlık konusunda bir sıkıntı çıkmazsa Emmanuel Adebayor tamam. İmza atmadan da net bir şey söyleyemiyorum.”

Sezon başında beri denedikleri ve takımla kamplara katılan 20 yaşındaki Nijeryalı Anthoney Uzodimma Chigaemez ile de resmi sözleşme imzalayacaklarını ifade eden Bedir, “Bu oyuncunun lisansını çıkarmak için başvuru yaptık. Nijerya’dan evrağını bekliyoruz. Muhtemelen bugün lisansı gelir ve MKE Ankaragücü maçında da kadroda yerini alır.” diye konuştu.