Emine Bulut cinayetine futbol dünyası isyan etti!

Kırıkkale’de 4 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde boğazından bıçaklanarak vahşice öldürülen Emine Bulut’un cinayetine spor camiası da tepkisiz kalmadı. Cinayetin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturan olay sonrası Süper Lig’in dev kulüpleri yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini ortaya koydu. İşte kulüplerden yapılan paylaşımlar:

FENERBAHÇE:

‘Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!” denildi.

TRABZONSPOR:

“Kadın cinayetleri karşısında #sessizkalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun! #EmineBulut”

BEŞİKTAŞ:

“Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz! Kadın cinayetlerinin son bulmasını, faillerin en ağır cezalarla yargılanmasını diliyoruz. Alışmayacağız, susmayacağız! #EmineBulut”

GALATASARAY:

‘Hayattan koparılan bir kadın daha olmasın diye sessiz kalmayacağız. Yaşanan bu vahşet son olsun, kadın cinayetleri son bulsun! #EmineBulut’

BAŞAKŞEHİR: “Ölmek istemiyorum” diyen bir anne, “Anne ölme” diyen bir evlat. Sözün bittiği yerdeyiz… Bu vahşice katliama sessiz kalmıyoruz, failin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz! #EmineBulut

SİVASSPOR: ‘Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Kadın cinayetlerinin artık son bulmasını, faillerin en ağır şekilde cezalarla yargılanmasını diliyoruz. #EmineBulut #DemirGrupSivasspor’