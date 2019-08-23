Beşiktaş’ta şok sakatlık! Dorukhan Toköz…

Süper Lig’in ikinci haftasında Beşiktaş’ın Göztepe’yi konuk ettiği karşılaşma öncesinde kadroda yer alması hatta ilk 11’de sahaya çıkması beklenen genç yıldız Dorukhan Toköz’den kötü haber geldi.

Maçtan bir gün önce yapılan antrenmanda kaleci Loris Karius ile çarpışıp sakatlanan Dorukhan, maç kadrosunda yer alamadı.

Beşiktaş’tan konuya dahil şu açıklama yapıldı: “Oyuncumuz Dorukhan Toköz dün akşam gerçekleştirilen antrenmanın son bölümünde aldığı darbe sonrası sol ‘quadriceps’inde meydana gelen ödem nedeniyle maç kadrosunda yer almamıştır.” Beşiktaş Göztepe maçı canlı yayın Beşiktaş Göztepe maçı ile Süper Lig`de 2. hafta heyecanı başlıyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Sivasspor`a 3-0`lık skorla mağlup olan Beşiktaş, ilk haftayı telafi etmek istiyor. Beşiktaş Göztepe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da... Beşiktaş Göztepe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta. İlgili Haberi Oku