Beşiktaş’ın yeni transferi Georges-Kevin N’Koudou: ‘Herkes bahsetmişti ama bu kadarını beklemiyordum!’

Beşiktaş’ın konuğu Göztepe’yi 3-0’lık skorla mağlup ettiği karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan yeni transfer Georges-Kevin N’Koudou açıklamalarda bulundu. N’Koudou, “İstanbul’da iki gün geçirdikten sonra bugün bu atmosferi yaşadım. İlk izlenimim gerçekten çok olumlu. Gerek teknik direktörümüz gerek Beşiktaş ailesinin parçası olan herkes çok iyi karşıladı beni” diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: `Yeni bir dizayn yapıyoruz ve...` Süper Lig`in 2. haftasında Beşiktaş, konuğu Göztepe`yi 3-0 mağlup ederken maçın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, İlk defa Dolmabahçe`de ev sahibi olarak çıktım... İnanılmaz bir duygu, 12 kişi oynadık. Haftaya cumartesi akşamı bu güzel desteklerini yine bekliyoruz. Yeni bir dizayn yapıyoruz ve onlara ihtiyacımız var dedi. İlgili Haberi Oku

Tyler Boyd’un yerine 61’de oyuna giren N’Koudou, “Bu atmosfer bana anlatılmıştı. Atmosferin ne kadar muhteşem olduğundan bahsedilmişti ama bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Geçen haftaki olumsuz sonucun ardından toparlanmamız için iyi bir sonuçtu. Daha da iyisini yapacağız” dedi.

Georges-Kevin Nkoudou taraftarlar hakkında ise “Taraftarlarımız çok istediler, verdikleri destek için ben de onlara bugün formamı verdim. Sezon sonunda şampiyonluk kazanacağız umarım, ben de sezon sonunda yapacağım asistler ve atacağım gollerle daha iyi teşekkür etmek istiyorum onlara” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU | Beşiktaş Göztepe 3-0 | Süper Lig 2. hafta Beşiktaş, bu sezon taraftarı ile buluştuğu ilk maçta Göztepe`yi 3-0 mağlup etti. Beşiktaş, aldığı galibiyetle Sivasspor mağlubiyetini unuttururken, Göztepe ikinci maçında da gol atma başarısı gösteremedi. İlgili Haberi Oku