Beşiktaş’ın yeni transferi Georges-Kevin N’Koudou: ‘Herkes bahsetmişti ama bu kadarını beklemiyordum!’

Beşiktaş’ın konuğu Göztepe’yi 3-0’lık skorla mağlup ettiği karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan yeni transfer Georges-Kevin N’Koudou açıklamalarda bulundu. N’Koudou, “İstanbul’da iki gün geçirdikten sonra bugün bu atmosferi yaşadım. İlk izlenimim gerçekten çok olumlu. Gerek teknik direktörümüz gerek Beşiktaş ailesinin parçası olan herkes çok iyi karşıladı beni” diye konuştu.
Tyler Boyd’un yerine 61’de oyuna giren N’Koudou, “Bu atmosfer bana anlatılmıştı. Atmosferin ne kadar muhteşem olduğundan bahsedilmişti ama bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Geçen haftaki olumsuz sonucun ardından toparlanmamız için iyi bir sonuçtu. Daha da iyisini yapacağız” dedi.
Georges-Kevin Nkoudou taraftarlar hakkında ise “Taraftarlarımız çok istediler, verdikleri destek için ben de onlara bugün formamı verdim. Sezon sonunda şampiyonluk kazanacağız umarım, ben de sezon sonunda yapacağım asistler ve atacağım gollerle daha iyi teşekkür etmek istiyorum onlara” ifadelerini kullandı.