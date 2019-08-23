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Beşiktaş ve GFB’den Emine Bulut için çağrı!
Fenerbahçe

Beşiktaş ve GFB’den Emine Bulut için çağrı!

Eski kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut için spor camiası tek ses olurken, Beşiktaş da Twitter'dan yaptığı paylaşımla Göztepe maçının ilk dakikasında sessiz protesto yapılacağını duyurdu. Öte yandan Fenerbahçe'nin taraftar grubu GFB de yarın oynanacak Başakşehir maçına siyah giyinerek gidip ilk 1 dakikada ıslıklı protestoda bulunacak.

23 Ağustos 2019 15:46

Kadın cinayetlerinin artık son bulması için çağrıda bulunan kulüpler sosyal medya üzerinden Türkiye’nin gündemine oturan cinayete büyük tepki gösterdi. Eski kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut için spor kulüpleri ve sporcular Twitter’dan kadın şiddetine karşı tepki gösterirken, Emine Bulut için Beşiktaş’tan çağrı geldi.

Siyah-beyazlı kulüp Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Santrayla 1 dakika sessizlik” çağrısında bulundu.

Bu akşam 20.30’da Vodafone Park’ta başlayacak olan Beşiktaş-Göztepe maçında taraftarlar karşılaşmanın başlamasıyla 1 dakika tezahürat yapmayacak.

GENÇ FENERBAHÇELİLER SİYAH GİYİNECEK

Fenerbahçe’nin taraftar grubu Genç Fenerbahçelililer, Twitter’dan deplasmana gideceklere çağrıda bulundu.

GFB, Emine Bulut için Başakşehir deplasmanında siyah giyineceklerini açıkladı. Sarı-lacivertli taraftarlar ayrıca 1 dakika boyunca ıslıklı protestoda bulunacak.

Son güncelleme 15:50 | 23 Ağustos 2019
beşiktaş emine bulut Fenerbahçe genç fenerbahçeliler
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