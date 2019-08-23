Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: ‘Yeni bir dizayn yapıyoruz ve…’

Beşiktaş, Vodafone Park’ta Süper Lig’in ikinci haftasında konuğu Göztepe’yi 3-0 mağlup ederken Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, “İlk defa Dolmabahçe’de ev sahibi olarak çıktım… İnanılmaz bir duygu, 12 kişi oynadık. Haftaya cumartesi akşamı bu güzel desteklerini yine bekliyoruz. Yeni bir dizayn yapıyoruz ve onlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Avcı, takımdaki güncel sakatlıklarla ilgili ise “Dorukhan çok iyi gidiyordu, dün akşam, son duran topta, belki antrenmanın son dakikasına sakatlandı, sadece kaleci vardı onunla çarpıştı. Haftaya oynar diye düşünüyorum. Medel’in durumu ile ilgili bilgi almadım, yarın antrenman var, pazar izin” dedi.

Avcı, “Yeni bir oyun dizayn etmek istiyoruz. Sakatlıkların olması, hazırlık maçlarını çok bir arada oynayamamamız ve fiziksel olarak eksik olmamız sorun oluşturdu. Fiziksel olarak eksik kalınca sıcak temasa girmemek lazım, topa sahip olmak lazım. %67 topa sahip olmuşuz” diye konuştu ve zemin hakkında ise “Zemin iyi olması lazım, milli aradan sonra düzelecektir. Bu oyunu geliştireceğiz. Bugün parça parça memnun olduğum anlar var. Bugün en çok beklerimiz topla buluştu. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Üçüncü bölgede daha da etkili olmalıyız. Doğru pozisyon almalıyız. Çok iyi değiliz, bugün taraftar bizi itti. Oyunun bazı bölümlerinde memnunum. Geçen haftadan sonra bu skor mutlu etti. Haftaya da bu taraftarı görmek istiyoruz” dedi.

MAÇ SONUCU | Beşiktaş Göztepe 3-0 | Süper Lig 2. hafta Beşiktaş, bu sezon taraftarı ile buluştuğu ilk maçta Göztepe`yi 3-0 mağlup etti. Beşiktaş, aldığı galibiyetle Sivasspor mağlubiyetini unuttururken, Göztepe ikinci maçında da gol atma başarısı gösteremedi. İlgili Haberi Oku

‘Adım adım iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz…’

Deneyimli çalıştırıcı, oyun yapısı için ise “Bugün en fazla topla buluşan isimler beklerimiz oldu. Bu bizim yaptığımız ve gelitşirmeye çalıştığımız şey. Bugün geri dönüşlerimiz fazla oldu, bunu bire birde eksiltip ileri doğru gitmemiz lazım. Seyircimizin baskısı bizi ileri itti, goller doğru zamanda geldi. Adım adım iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok mu iyiyiz? Seyirci muhteşemdi, bizi itti, parça parça iyi şeyler yaptık. Oyun kafa kafayayken de önde ve gerideyken de hepsini iyi yapmalıyız.”

Abdullah Avcı ilk kez Vodafone Park'ta! Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımın başında ilk kez Beşiktaş Park'ta boy gösterdi. İlgili Haberi Oku