Beşiktaş Göztepe canlı! Beşiktaş Göztepe maçı ile Süper Lig’de 2. hafta heyecanı başlıyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Sivasspor’a 3-0’lık skorla mağlup olan Beşiktaş, ilk haftayı telafi etmek ve seyircisinin önünde sezonun ilk maçından üç puanla ayrılmak istiyor. Göztepe ise konuğu Antalyaspor karşısında aldığı 1-0’lık ilk hafta yenilgisini sürprizle telafi etmenin peşinde. Beşiktaş Göztepe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Beşiktaş Göztepe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)

STAT: Vodafone Park

SAAT: 20:30

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Boyd, Lens, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Poko, Castro, Deniz Kadah, Serdar Gürler, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

Kartal’da eksikler…

Beşiktaş’ta sakatlıkları devam eden Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz, Göztepe karşısında forma giyemiyor. Sakatlığını atlatan Karius ise kaleyi Utku’dan devralıyor. Göztepe’de ise sakatlığı bulunan Cameron Jerome, bu maçın kadrosuna yer alamadı. Antalyaspor karşısında 1 maçlık cezasını tamamlayan teknik direktör Tamer Tuna ise takımının başında.

Emine Bulut için bir dakika!

Eski kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut için spor camiası tek ses olurken, Beşiktaş ve taraftar grubu Çarşı da Twitter’dan yaptığı paylaşımla Göztepe maçının ilk dakikasında sessiz protesto yapılacağını duyurdu.

Beşiktaş ve GFB`den Emine Bulut için çağrı! Eski kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut için spor camiası tek ses olurken, Beşiktaş da Twitter`dan yaptığı paylaşımla Göztepe maçının ilk dakikasında sessiz protesto yapılacağını duyurdu. Öte yandan Fenerbahçe`nin taraftar grubu GFB de yarın oynanacak Başakşehir maçına siyah giyinerek gidip ilk 1 dakikada ıslıklı protestoda bulunacak. İlgili Haberi Oku