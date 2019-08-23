Beşiktaş Göztepe maç özeti izle: Beşiktaş Göztepe’yi farklı geçti…

Beşiktaş Göztepe maçı haftanın açılış maçı olarak dikkat çekti ve Beşiktaş’ın 3-0’lık üstülüğüyle tamamlandı. Beşiktaş Göztepe maçının özeti yayıncı kuruluş tarafından yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkte olacak.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE ÖZET İZLE

MAÇTAN DAKİKALAR

Güven’in 6. dakikada yaptığı vuruşta top üst direkten dışarı çıktı. 42. dakikada bu kez de Oğuzhan’ın şutu direğe çarparak auta gitti. Beşiktaş, 45+2’inci dakikada Güven ile öne geçti. İlk yarı bu golle Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor. Beşiktaş, 54. dakikada Caner ile farkı ikiye çıkardı. Beşitkaş, 59. dakikada Ljajic’in golü ile 3-0 öne geçti.