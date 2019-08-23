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Son Dakika: Beşiktaş ikinci yarı coştu! İlk haftayı unutturdu
Beşiktaş Göztepe maç özeti izle: Beşiktaş Göztepe’yi farklı geçti…
Göztepe

Beşiktaş Göztepe maç özeti izle: Beşiktaş Göztepe’yi farklı geçti…

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçı Beşiktaş ve Göztepe arasında oynandı ve Beşiktaş aylar sonra seyircisinin karşısına çıktı. Ligin ilk haftasında ağır bir skorla yenilen Beşiktaş, Göztepe'yi 3-0'lık skorla geçti. Taraftalar Beşiktaş Göztepe maçının özetini araştırmaya başladı...

23 Ağustos 2019 22:41

Beşiktaş Göztepe maçı haftanın açılış maçı olarak dikkat çekti ve Beşiktaş’ın 3-0’lık üstülüğüyle tamamlandı. Beşiktaş Göztepe maçının özeti yayıncı kuruluş tarafından yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkte olacak.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE ÖZET İZLE

MAÇTAN DAKİKALAR

Güven’in 6. dakikada yaptığı vuruşta top üst direkten dışarı çıktı. 42. dakikada bu kez de Oğuzhan’ın şutu direğe çarparak auta gitti. Beşiktaş, 45+2’inci dakikada Güven ile öne geçti. İlk yarı bu golle Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor. Beşiktaş, 54. dakikada Caner ile farkı ikiye çıkardı. Beşitkaş, 59. dakikada Ljajic’in golü ile 3-0 öne geçti.

Son güncelleme 22:41 | 23 Ağustos 2019
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