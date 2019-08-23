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Avrupa fatihi Trabzonspor, yurda döndü! Havalimanında dikkat çeken görüntü…
Trabzonspor

Avrupa fatihi Trabzonspor, yurda döndü! Havalimanında dikkat çeken görüntü…

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK galibiyetinden sonra yurda dönen Trabzonspor kafilesinin havalimanındaki görüntüsü büyük takdir topladı. Ülkemize galibiyetle dönen bordo mavililer 2.5 saatlik yolculuğun ardından sabaha karşı vatandaşlarla birlikte pasaport sırası bekledi. Trabzon'daki yöneticilerinin takıma bu konuda ayrıcalıklı davranmaması ve herkes gibi sıra bekletmesi büyük övgülere neden oldu.

23 Ağustos 2019 07:12

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK’yı 3-1 yenerek önemli avantaj sağlayan Trabzonspor, kente döndü.

VATANDAŞLARLA BİRLİKTE SIRA BEKLEDİLER

Bordo-mavililer, karşılaşmanın ardından Atina’dan ayrılarak yaklaşık 2,5 saatlik yolculuğun ardından Trabzon’a ulaştı. Bordo mavililer hem ülkemize güzel bir galibiyet yaşattı hem de gönülleri fethetti. Sabaha karşı Trabzon Havalimanı’na inen Trabzonsporlu futbolcular tüm yorgunluklarına rağmen vatandaşlarla birlikte pasaport kuyruğuna girdi. Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatarak Avrupa’da temsil eden Trabzonspor kafilesinin o görüntüsü büyük takdir topladı.

İstanbul’a dönmeyen Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da kafileyle Trabzon’a geldi. Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla Süper Lig’de hafta sonu Yeni Malatyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Son güncelleme 09:36 | 23 Ağustos 2019
Atina dönüş trabzon trabzonspor uefa avrupa ligi
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