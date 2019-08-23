AEK Teknik Direktörü Miguel Cardoso: Aptal değilim

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Trabzonspor’a 3-1 mağlup olan AEK’de Teknik Direktör Miguel Cardoso, ilk yarı başındaki iyi oyunlarını devam ettiremediklerini belirterek, “Aptal değilim. Durumun zor olduğunu biliyorum. Mutlu değiliz. Daha iyi oynayabilirdik. Takımımız birbirini tanıyor. 72 saat sonra yine bir maçımız var. Enerjimizi korumamız lazım. Benden enerjimi kaybetmemi beklemeyin. Takım olarak hep beraber devam edeceğiz” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: `Henüz yazılan bir destan yok!` Trabzonspor`un AEK`yı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Ünal Karaman, önemli galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Karaman, Daha henüz yazılan bir destan yok. Biz doğru oynamaya çalışıyoruz. Ülkemize önemli bir avantajla dönüyoruz ama 2 ayaklı maçlarda hiçbir şey bitmiş değildir dedi. İlgili Haberi Oku

Önlerinde bir 90 dakika bulunduğunu kaydeden Cardoso, “Maçta 1-0 öndeyken, kornerlerden 2 gol yedik. İkinci gol için fırsatlarımız vardı. İkinci yarı maalesef pozisyonumuzu kaybettik ve hatalar yaptık. Rakibin yaptığı kontrataklardan 3. golü yedik. Maç boyunca iyi oyunumuzu sürdürmeliydik. Rakibin hızlı oyuncuları vardı. Hatlarımız birbirinden uzaklaştı. Daha dengeli oynamalıydı” şeklinde konuştu.