Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: ‘Henüz yazılan bir destan yok!’

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda AEK’yı 3-1’lik skorla mağlup ederken müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman açıklamalarda bulundu. Karaman, “Daha henüz yazılan bir destan yok. Biz doğru oynamaya çalışıyoruz. Ülkemize önemli bir avantajla dönüyoruz ama 2 ayaklı maçlarda hiçbir şey bitmiş değildir. Aynı disiplinle devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Karaman, sözlerine şöyle devam etti:

“Son vuruşlarda ve paslarda dikkatli olabilsek daha farklı bir skor alabilirdik. Oyuncularım yoğun fikstürde yorulmalarına rağmen verdikleri mücadeleden ötürü memnunum. Önceden gol atıp da kaybettiğimiz, yenik durumdan kazandığınız maçlar olur. Önemli olan aynı disiplinle mücadele etmek. Taraftarlar bizlere inanmaya devam etsinler. Düştüğümüz zamanlar olacak. Düşenin yanında olsunlar. Samimi desteklerine devam etsinler.”

MAÇ SONUCU | AEK Trabzonspor 1-3 | UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK ile deplasmanda karşılaştı. Maçın başında yediği golle yenik duruma düşen Trabzonspor, bir de penaltı kaçırdığı karşılaşmayı kazanmayı bildi. İlgili Haberi Oku

Ünal Karaman, açıklamasında “Ülkemiz adına 3-1’lik skor iyi bir kazanım” ifadesini kullanarak, “Bir tarafta ülkeden uzak olmamız bir şeyi değiştirmiyor. Orada acı gözyaşı varsa tabi ki ona katılacağız. Şehitlerimiz var, makamları zaten cennet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.