Tiago Pinto: Dönmemdeki en büyük etkenlerden birisi taraftardı

Süper Lig’in ikinci haftasında oynayacakları Kayserispor maçının hazırlıklarını Beştepe Tesisleri’nde sürdüren MKE Ankaragücü'nde takıma yeniden katılan Portekizli futbolcu Tiago Pinto önemli açıklamalarda bulundu.

“Futbolcu grubu olarak birbirimiz çok iyi tanıyoruz”

Ankara'yı çok sevdiğini ve yeniden Ankara'da olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Tiago Pinto, “İyi bir şekilde hazırlanmaya başladık. Kulübün bazı sıkıntıları olabilir ama biz oyuncular olarak bunu en iyi şekilde aşmamız lazım. Tabi kulüpte sıkıntılar var diye kendimizi bırakamayız. O yüzden ben bu sezonun çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü geçen seneki kadronun hemen hemen tamamını koruduk. Zaten futbolcu grubu olarak birbirimiz çok iyi tanıyoruz o yüzden bu sezonun çok iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Bizim futbolcular olarak taraftarlarımıza ihtiyacımız var”

Kamp sezonuna geç katıldığı için yüzde 100 hazır olmadığını belirten Pinto, “Takım arkadaşlarımla beraber fazla idman yapamadım, yeteri kadar hazırlık maçı da oynayamadığım için yüzde 100 hazır değilim ama en iyi şekilde hazırlanıyoruz. En iyi şekilde fiziksel olarak kendimi yüzde 100'e çekmek için burada hocalarımla çalışıyoruz. Taraftara da şu mesajı vermek istiyorum; bizim futbolcular olarak onlara ihtiyacımız var, bizi her zaman desteklesinler. Zaten onlar her zaman en iyisini yapıyorlar ve her zaman bizi içeride dışarıda en iyi şekilde destekliyorlar. Bizim bazen kötü günlerimiz kötü maçlarımız olabilir ama bizi desteklemeyi hiçbir zaman bırakmasınlar ve bize inanmaya devam etsinler” ifadelerini kullandı.

“Taraftarın sevgisi bana sorumluluklar veriyor”

Ankaragücü taraftarının sevgisi kendisine sorumluluk verdiğini vurgulayan Pinto, “Öncelikle onların bana karşı olan sevgisini biliyorum, hissediyorum. Ankaragücü'ne dönmemdeki en büyük etkenlerden birisi de zaten taraftardı. Beni burada ne kadar sevdiklerini ne kadar desteklediklerini biliyorum o yüzden de dönmeyi istedim. Taraftarın aşırı sevgisi tabi ki bana sorumluluklar veriyor. Onun için en iyi şekilde hazırlanmam lazım, işimi yerine getirmem lazım, sahada yüzde 100’ü vermem lazım. O yüzden onun için çalışıyoruz ve burada idmanlarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.