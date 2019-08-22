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Teknik direktör olarak kovuldu, futbolculuğa devam
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Teknik direktör olarak kovuldu, futbolculuğa devam

Anderlecht'in oyuncu/teknik direktörü Vincent Kompany, teknik direktörlük görevinden kovuldu.

SKOR DIŞ HABER 22 Ağustos 2019 16:48

Vincent Kompany, bu yaz transfer sezonunun başında Manchester City’den Anderlecht’e transfer olmuştu.

11 senelik City kariyeri sonrası Anderlecht’e teknik direktör/oyuncu olarak dönen 33 yaşındaki savunma oyuncusunun takımı iyi bir başlangıç yapamadı. Yönetim de ilk 4 maçta 4 yenilgi alınca faturayı Kompany’ye kesti.

Oyuncunun teknik direktörlük görevleri elinden alındı. Belçikalı savunmacı takımda oyuncu olarak görev almaya devam edecek.

Kompany, Manchester City’de kaptanlık da yapmış ve takımıyla 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Son güncelleme 16:48 | 22 Ağustos 2019
Anderlecht Manchester City Vincent Kompany
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