Teknik direktör olarak kovuldu, futbolculuğa devam

Vincent Kompany, bu yaz transfer sezonunun başında Manchester City’den Anderlecht’e transfer olmuştu.

11 senelik City kariyeri sonrası Anderlecht’e teknik direktör/oyuncu olarak dönen 33 yaşındaki savunma oyuncusunun takımı iyi bir başlangıç yapamadı. Yönetim de ilk 4 maçta 4 yenilgi alınca faturayı Kompany’ye kesti.

Oyuncunun teknik direktörlük görevleri elinden alındı. Belçikalı savunmacı takımda oyuncu olarak görev almaya devam edecek.

Kompany, Manchester City’de kaptanlık da yapmış ve takımıyla 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.