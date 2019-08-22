Sturridge’ten 13 takıma ret!

İngiliz oyuncu Daniel Sturridge Trabzonspor’la sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki futbolcu eski takımı Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bordo mavililerle 3 senelik mukaveleye imza atmıştı.

Daily Mail’in haberine göre Sturridge, Trabzonspor’a evet demeden önce en az 13 kulübün teklifini geri çevirdi. Bu kulüpler arasında Marseille, Frankfurt, Real Betis ve Atalanta gibi ekipler bulunuyor. Ayrıca MLS’ten Wayne Rooney’nin eski takımı DC United da oyuncuyla ilgilenen bir başka kulüptü.

Sturridge bu transfer ile 6 senelik Liverpool macerasına nokta koydu. 160 kez kırmızı formayı sırtına geçiren başarılı santrfor, geçtiğimiz sene 27 maçta görev almıştı.