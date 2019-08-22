Son dakika! Galatasaray Ozornwafor ve Mitroglou transferini KAP’a bildirdi

Galatasaray, Enyimba Aba’dan 300 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 20 yaşındaki stoper Ozornwafor’un İspanya 2.lig takımlarından Almeira’ya geçici transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Galatasaray’dan KAP’a yapılan Ozornwafor açıklaması:

Profesyonel Futbolcumuz Valentine James Ozornwafor’un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Sarı kırmızılı kulübün sezon öncesi kampında da yer alan Ozornwafor, 3 hazırlık maçında forma giydi. Nijeryalı futbolcunun adı Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile anılıyordu.

MİTROGLOU İÇİN PSV’DEN 1 MİLYON 250 BİN EURO

Galatasaray Yunan golcüsü Mitroglou’nun da PSV’ye kiralandığını rakamlarla KAP’a bildirdi. İşte yapılan o açıklama:

Galatasaray Sportif A.Ş., profesyonel futbolcumuz Konstantinos Mitroglou'nun PSV N.V. Kulübüne geçici transferi üzerine anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Sportif A.Ş. tarafından KAP’a yapılan bildiri şu şekilde:

“Profesyonel Futbolcu Konstantinos Mitroglou’nun 2019-2020 futbol sezonu için geçici transferi konusunda PSV N.V. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, PSV N.V. Kulübü Şirketimize oyuncunun sabit transfer ücretine istinaden net 1.250.000 Euro ödeyecektir. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz oyuncuya 2019-2020 sezonu boyunca toplam net 1.950.000 Euro tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”