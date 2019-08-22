Son dakika! Beşiktaş Stefano Okaka’yı transfer gündemine aldı

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bonservisi Watford’da olan ve geçtiğimiz sezon Udinese’de kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki Stefano Okaka’yı listesine aldı…

Burak Yılmaz’ın sakatlığı nedeniyle sezona mutlaka bir forvet takviyesi yaparak başlamak isteyen siyah beyazlılarda gündeme gelen son isim Nijerya asıllı İtalyan golcü Stefano Okaka oldu.

2016’da Anderlecht’den Watford’a 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Okaka için ilk görüşmeyi gerçekleştiren Beşiktaş transferin şartları için nabız yokladı. Adı bir süre önce Galatasaray ile anılan 1.86 boyundaki golcü Serie A’da 121 maçta 22 gol 10 asistlik performansa sahip.

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STEFANO OKAKA KİMDİR?

Stefano Okaka, 9 Ağustos 1989 tarihinde İtalya’nın Castiglione del Lago şehrinde doğdu. Futbol kariyerine ilk olarak 2002 yılında Cittadella’nın alt yapısında başladı. Dikkatleri üzerine çeken futbolcu, 2004 yılında Roma’nın U19 takımına geçti. 2005 yılında ise A takıma çıkarak profesyonel kariyerine başlangıç yaptı.

Okaka, Roma A takımında geçişinden 2 sene sonra, 2007 yılında Modena, Brescia, Fulham, Bari ve Parma takımlarında kiralandı. Kendini iyice geliştiren golcü, 2012 yılına kadar Roma’nın sözleşmeli futbolcusu oldu ve toplamda 34 maça çıkıp 2 kez fileleri havalandırdı.

Futbolcu en çok Parma takımı tarafından kiralandı. Parma forması altında 14 gol atıp 3 gol atan Stefano Okaka, 2012-2013 sezonu öncesinde bonservissiz şekilde transfer oldu. İlk sezonunda kiralık olarak gönderildiği Spezia’da 38 maça çıkıp 7 gol attı. Bir sonraki sezon Parma’ya geri dönse de istenileni sahaya yansıtamadı.

2014-2015 sezonunda Sampdoria’ya transfer oldu. Bir sezon kaldığı takımda 36 maça çıkıp 8 gol atma başarısı gösterdi. Sezon sonunda ise Anderlecht’e 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. 2015-2016 sezonu takımının etkili futbolcuları arasında gösterildi ve 13 maça çıkıp 7 kez fileleri havalandırdı.

Okaka, 2016 yılında Watford takımına transfer oldu. 3 sene sonra Udinese takımına kiralık olarak gönderildi. Futbolcunun Watford ile sözleşmesi 2021 tarihine kadar devam ediyor. Piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak belirlendi.

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