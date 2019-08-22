Son dakika! Beşiktaş Kevin N’Koudou transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da bulunan 24 yaşındaki sol kanat Georges Kevin N’Koudou’yu transfer ettiğini açıkladı.

Siyah beyazlılar resmi siteden yaptığı açıklamada geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak geçiren genç futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandığını duyurdu.

İŞTE RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Tottenham kulübünden transfer edilen Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz.

Beşiktaş JK

Kariyerinde Marsilya, Nantes, Tottenham, Burnley ve Monaco formaları giyen 24 yaşındaki Fransız futbolcu bu takımlarda toplam 119 maçta 14 gol 10 asistlik performans ortaya koydu. Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen N'Koudou'nun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

BEŞİKTAŞ RESMİ TWİTTER HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLA 5. TRANSFERİNİ DUYURDU